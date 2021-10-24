В Башкирии от столкновения грузовика и легковушки погибли 2 человека

11:30, 24 окт 2021

Рано утром в воскресенье в Балтачевском районе зарегистрировано ДТП с погибшими. Авария произошла на 32 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда.



Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 27-летнего местного жителя и грузовик «Scania», за рулём которого находился 50-летний житель Пермского края.



В результате ДТП водитель ВАЗа и его 20-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Также в аварии пострадал 32-летний пассажир легковушки. С различными травмами он госпитализирован.



Начато разбирательство.



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Фото: ГИБДД по РБ