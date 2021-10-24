В Башкирии на месте возгорания дома обнаружили тело 43-летнего мужчины

11:42, 24 окт 2021

Сообщение о пожаре в селе Анясево Миякинского района республики поступило в Главное управление МЧС России 23 октября в 23.11.







На место были оперативно направлены силы и средства пожарных подразделений.



По прибытии в 23.24 по указанному адресу, установлено, что горение прекратилось самопроизвольно, тушение не производилось.



Огнём повреждено домашнее имущество на площади 15м2 на кухне в одноэтажном кирпичном доме.



К сожалению, в ходе обследования дома был обнаружен мужчина, 1978 г.р.



В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: МЧС по РБ