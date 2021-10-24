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В Башкирии на глазах у росгвардейцев избили местного жителя

В Башкирии на глазах у росгвардейцев избили местного жителя

17:46, 24 окт 2021

В Стерлитамаке сотрудники Росгвардии смотрели на то, как толпа издевается над человеком. Видеоролик с места происшествия появился в социальных сетях сегодня, 24 октября.

По словам автора поста, 22 октября возле одного из заведений в Стерлитамаке произошла драка, где несколько мужчин избили местного жителя. На месте замечены также сотрудники Росгвардии, которые, судя по кадрам, просто стоят и не пытаются разнять толпу.

— То ли участвуют, то ли любуются, но явно не пресекают, ведь именно так и убивают на улице в прямом смысле слова, в пьяном угаре толпой и так долго, — пишет автор поста.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: Стерлитамакский район криминал происшествия происшествия в Стерлитамаке
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