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Жителя Башкирии сняли с поезда за неадекватное поведение

Жителя Башкирии сняли с поезда за неадекватное поведение

20:59, 24 окт 2021

Жителя Башкирии сняли с поезда «Северобайкальск-Москва» за алкогольное опьянение и попытку подкупить полицейских. В пресс-службе Восточно-Сибирского МВД России на транспорте сообщили, что 54-летний уроженец республики находился в поезде в пьяном состоянии.

Сообщается, что мужчина пытался избежать ответственности за правонарушение и подкупить полицейских, предложив им взятку в размере 2 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на взятку.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия
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