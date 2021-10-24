Жителя Башкирии сняли с поезда за неадекватное поведение

20:59, 24 окт 2021

Жителя Башкирии сняли с поезда «Северобайкальск-Москва» за алкогольное опьянение и попытку подкупить полицейских. В пресс-службе Восточно-Сибирского МВД России на транспорте сообщили, что 54-летний уроженец республики находился в поезде в пьяном состоянии.



Сообщается, что мужчина пытался избежать ответственности за правонарушение и подкупить полицейских, предложив им взятку в размере 2 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на взятку.



В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.



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