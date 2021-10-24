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Семье из Башкирии потребовалась помощь спасателей в Челябинской области

Семье из Башкирии потребовалась помощь спасателей в Челябинской области

21:08, 24 окт 2021

Семья с двумя детьми из Башкирии застряла на трассе в Челябинской области, сообщили в пресс-службе в газете «Челябинск сегодня» со ссылкой на пресс-службу спасателей Челябинской области.

Сообщается, что уроженцы республики приехали в Челябинскую область любоваться природой, однако в тот период шли сильные дожди, из-за чего дороги в лесу сильно развезло.

В результате автомобиль, на котором приехали жители региона, застрял в районе Лимоновского гребня. Туристы не стали терять время и вызвали спасателей по телефону 112. Во время происшествия никто не пострадал.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия
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