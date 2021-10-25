В Башкирии после тушения пожара в доме, на диване обнаружили тело мужчины
09:26, 25 окт 2021
В МЧС по Башкирии ночью 25 октября поступило сообщение о пожаре в бревенчатом доме, расположенном по улице Степана Разина в Ишимбае.
На место были незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России. Сотрудники пожарных подразделений обнаружили, что горение происходило в зале размером 3×4 метра одноэтажного бревенчатого жилого дома размером 5×7 метров.
«В ходе разбора пожара в помещении зала на диване было обнаружено тело погибшего 42-летнего мужчины. В помещении зала, поврежденном огнем, найдены многочисленные окурки. Предположительная причина возгорания — неосторожность при курении», - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Обстоятельства смертельного пожара устанавливаются.
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