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В Башкирии пьяный водитель врезался в автомобиль инспекторов ГИБДД

В Башкирии пьяный водитель врезался в автомобиль инспекторов ГИБДД

09:31, 25 окт 2021

В Башкирии пьяный водитель пытался скрыться от полиции и врезался в патрульный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД со ссылкой на МВД России по РБ.

Инцидент произошел поздно ночью 23 октября. В селе Учалы на улице Багаутдинова инспекторы ДПС заметили подозрительный автомобиль «Митсубиси Галант». Однако на требования остановиться водитель иномарки не отреагировал, полицейским пришлось преследовать нарушителя. Пытаясь скрыться, мужчина за рулем умышленно допустил боковое столкновение с патрульной «Рено Логан». 

Тем не менее, через некоторое время его удалось остановить. Водителем оказался пьяный  34-летний местный житель. Освидетельствование показало наличие 1,005 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Позже было установлено, что мужчина ранее привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

На данный момент решается вопрос о возбуждении на гражданина уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Учалинский район происшествия аварии ДТП
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