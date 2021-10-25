В Башкирии от отравления угарным газом погиб мужчина
11:42, 25 окт 2021
В Башкирии в результате отравления газом погиб 61-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.
Трагедия произошла накануне, 24 октября. Тело мужчины было обнаружено в доме в деревне Юлдашево Караидельского района.
Для предотвращения несчастных случаев спасатели просят соблюдать требования пожарной безопасности при пользовании газом в быту. Сотрудники госкомитета напоминают, что утечка газа может привести не только к отравлению человека, но и к взрыву в помещении, а также к пожару.