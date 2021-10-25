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Житель Башкирии жестоко убил своего парализованного отца

Житель Башкирии жестоко убил своего парализованного отца

14:35, 25 окт 2021

В Башкирии суд рассмотрит уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Бижбулякского района, который подозревается в убийстве своего пожилого отца. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры республики. 

Было установлено, что мужчина долгое время постоянно ухаживал за престарелым отцом. Его родитель был парализован и находился в лежачем положении. Однако в январе 2021 года подозреваемый нанес пожилому человек удар ножом в область груди, чтобы больше не выполнять обязанности сиделки. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия.

Свою вину в преступлении мужчина полностью признал. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Бижбулякский район происшествия криминал
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