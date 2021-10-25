В Башкирии скорая помощь не смогла проехать во двор, из-за перекрытого ярмаркой въезда

15:56, 25 окт 2021

Об этом жители улицы Рабкоров рассказали на странице Радия Хабирова в соцсетях. По их словам, в районе домов № 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3 регулярно проходит осенняя сельхоз ярмарка. Пользуясь этим, к ней «присоединяются» торговцы - нелегалы, которые блокируют окрестные дороги и проезды.







— На законную площадку их, видимо, не пускают. В прошлом году администрация Кировского района обещала разобраться с проблемой, на какое-то время это получилось. Но, увы, в последние недели все повторяется. Даже скорая помощь не смогла проехать во двор, медикам пришлось буквально бежать до подъезда. Куда это годится? — написали горожане.



Судя по их словам, тогда ситуация с медицинской бригадой разрешилась благополучно. Однако проблема с проездом — не единственная, от которой страдают жители. Как отметили уфимцы, даже легальные продавцы занимают всю парковку, причем за день до торгов. Кроме того, во дворах затем остаются горы мусора.





— Конечно, потом он убирается, но не сразу. Дети гуляют, ногами разносят все это дальше. Просим руководство города принять меры! — резюмировали жители улицы Рабкоров.

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На это сообщение сразу же отреагировали сотрудники Центра управления республикой. Они пообещали проработать вопрос совместно с коллегами из профильных служб.