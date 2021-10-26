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В Башкирии водитель без прав опрокинулся в кювет

В Башкирии водитель без прав опрокинулся в кювет

09:49, 26 окт 2021

Вчера, 25 октября, в третьем часу дня в Давлекановском районе произошла авария, где пострадал водитель иномарки. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

По данным ведомства, на 47 км автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки 45-летний житель Чишминского района управляя «KIA Rio», предположительно, не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель госпитализирован.

Известно, что мужчина лишен права управления транспортными средствами. Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии в 23 октября произошла авария, в которой травмы получили четыре человека.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Теги: Давлекановский район аварии ДТП
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