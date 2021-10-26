В Башкирии пропал подросток из Ишимбая Аскар Халимов

10:18, 26 окт 2021

В башкирском Ишимбае пропал 14-летний Аскар Халимов. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик».



По предоставленным данным, мальчик вышел из дома 25 октября в неизвестном направлении, и с тех пор о нем информации нет.







Приметы: рост – 170 см, крупное телосложение, темные волосы, карие глаза.



Был одет: зеленая куртка, черное трико, черно-белые кроссовки.



Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе начались поиски 40-летней Лилии Бикметовой. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт». Последний раз женщину видели 17 октября, с тех пор ее местонахождение неизвестно.





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Фото: Отклик