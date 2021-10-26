В Башкирии подросток, уходя от погони инспекторов ДПС, сбил двух пешеходов

16:33, 26 окт 2021

Вечером 25 октября на улице Комарова внимание экипажа сотрудников полка ДПС привлекла машина «ВАЗ-2105», водитель которой нарушил ПДД.







Сотрудники ГИБДД приняли решение остановить эту машину. Инспекторы ДПС, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, начали преследовать нарушителя.

«На требования об остановке водитель отечественного автомобиля не реагировал и предпринял попытку скрыться: увидев полицейских, водитель прибавил скорость, проехал на красный сигнал светофора, игнорировал все требования остановиться. Затем водитель при попытке скрыться во дворе дома № 128 по улице Кольцевой совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались во встречном направлении. После чего, не справившись с рулевым управлением, врезался в стену дома. Он оставил машину и сбежал», — сообщили в столичной Госавтоинспекции.

30-летний мужчина и 27-летняя девушка с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение, после оказания помощи их отпустили. Спустя некоторое время водитель автомобиля вернулся на место ДТП. Им оказался 16-летний подросток.



За совершенные административные правонарушения несовершеннолетний был привлечен к ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора. Машину поместили на специализированную стоянку. Сейчас материал проверки по факту ДТП находится в ГИБДД.

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