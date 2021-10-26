В Башкирии подросток, уходя от погони инспекторов ДПС, сбил двух пешеходов
16:33, 26 окт 2021
Вечером 25 октября на улице Комарова внимание экипажа сотрудников полка ДПС привлекла машина «ВАЗ-2105», водитель которой нарушил ПДД.
Сотрудники ГИБДД приняли решение остановить эту машину. Инспекторы ДПС, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, начали преследовать нарушителя.
30-летний мужчина и 27-летняя девушка с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение, после оказания помощи их отпустили. Спустя некоторое время водитель автомобиля вернулся на место ДТП. Им оказался 16-летний подросток.
За совершенные административные правонарушения несовершеннолетний был привлечен к ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора. Машину поместили на специализированную стоянку. Сейчас материал проверки по факту ДТП находится в ГИБДД.
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