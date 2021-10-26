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В Башкирии завершились поиски подростка Аскара Халимова

В Башкирии завершились поиски подростка Аскара Халимова

18:08, 26 окт 2021

В Башкирии завершены поиски 14-летнего жителя Ишимбая Аскара Халимова. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», подросток найден живым. Подробности активисты не уточняют.

Ранее сообщалось, что Аскар пропал 25 октября. Его мама рассказала, что перед исчезновением между ними произошла ссора из-за школьных оценок.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Ишимбайский район происшествия
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