В Башкирии завершились поиски подростка Аскара Халимова
18:08, 26 окт 2021
В Башкирии завершены поиски 14-летнего жителя Ишимбая Аскара Халимова. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», подросток найден живым. Подробности активисты не уточняют.
Ранее сообщалось, что Аскар пропал 25 октября. Его мама рассказала, что перед исчезновением между ними произошла ссора из-за школьных оценок.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: соцсети
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