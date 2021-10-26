В Башкирии завершились поиски подростка Аскара Халимова

18:08, 26 окт 2021

В Башкирии завершены поиски 14-летнего жителя Ишимбая Аскара Халимова. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», подросток найден живым. Подробности активисты не уточняют.



Ранее сообщалось, что Аскар пропал 25 октября. Его мама рассказала, что перед исчезновением между ними произошла ссора из-за школьных оценок.

Читайте также: В Башкирии пропал подросток из Ишимбая Аскар Халимов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети