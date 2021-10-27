В Башкирии водитель за рулём "Lifan Solano" погиб, опрокинувшись в кювет

10:06, 27 окт 2021

В шестом часу вечера в Стерлитамакском районе на 1 км автодороги Новоабдрахманово-Красноармейская 49-летний местный житель за рулём "Lifan Solano" допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.







В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Известно, что погибший ранее был лишён права управления транспортным средством за нетрезвое вождение. К тому же он не был пристёгнут ремнём безопасности. Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии подросток, уходя от погони инспекторов ДПС, сбил двух пешеходов. За совершенные административные правонарушения несовершеннолетний был привлечен к ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ