В Башкирии в аварии погиб водитель, пострадали 4 пассажира

10:16, 27 окт 2021

Около полуночи в Гафурийском районе на 39 км автодороги Стерлитамак-Красноусольский 21-летний житель Аургазинского района за рулём ВАЗ-2114 на опасном повороте съехал в кювет и опрокинулся.







В результате дорожной аварии водитель, не пристёгнутый ремнём безопасности, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также в ДТП пострадали четверо пассажиров, мужчины, в возрасте двое 21, 19 и 35 лет. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено порядка 2050 нарушений ПДД, задержаны 34 нетрезвых водителя.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ