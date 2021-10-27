Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в аварии погиб водитель, пострадали 4 пассажира

В Башкирии в аварии погиб водитель, пострадали 4 пассажира

10:16, 27 окт 2021

Около полуночи в Гафурийском районе на 39 км автодороги Стерлитамак-Красноусольский 21-летний житель Аургазинского района за рулём ВАЗ-2114 на опасном повороте съехал в кювет и опрокинулся.

В результате дорожной аварии водитель, не пристёгнутый ремнём безопасности, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также в ДТП пострадали четверо пассажиров, мужчины, в возрасте двое 21, 19 и 35 лет. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. 

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено порядка 2050 нарушений ПДД, задержаны 34 нетрезвых водителя.

Читайте также:

В Башкирии водитель за рулём "Lifan Solano" погиб, опрокинувшись в кювет
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Гафурийский район ДТП аварии происшествия
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: