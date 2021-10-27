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В Нижнем Тагиле внезапно умер молодой парень из Башкирии

В Нижнем Тагиле внезапно умер молодой парень из Башкирии

11:15, 27 окт 2021

В Нижнем Тагиле на улице скончался 22-летний парень, который оказался уроженцем Башкирии. Об этом сообщило местное издание Uralweb.ru.

По данным СМИ, инцидент произошел вечером 25 октября на улице Ломоносова. Как рассказали свидетель происшествия, молодой человек вдруг упал и перестал подавать признаки жизни. Прохожие вызвали скорую помощь и полицию.

– Он шёл, и вдруг упал лицом вперёд и умер. Я смотрю, он лежит. Пульс прощупал – нет. Снял капюшон, а у него глаза открыты. Кроме разбитого от падения на асфальт подбородка, на первый взгляд у него не было никаких внешних повреждений, – поделился очевидец.

Медики установили, что причиной смерти молодого человека стала внезапная остановка сердца, однако чем она была вызвала, так и остается неясным.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в аварии погиб водитель, пострадали 4 пассажира.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия
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