В Башкирии силовики с автоматами остановили автобус с артистами из Татарстана

15:52, 27 окт 2021

В Дюртюлях вооруженные силовики задержали автобус с музыкантами и танцорами из Татарстана. А потом начали следить за артистами.







Сегодня, 27 октября, в пресс-службе Росгвардии объяснили, что же произошло. Подчеркнем, автопробег с артистами был организован радио «Китап», они хотели за три дня посетить 18 населенных пунктов Татарстана и Башкирии и в каждом запланированном городе исполнить 20-минутную программу с исполнением татарских песен, танцев и чтением стихотворений.

— Экипаж вневедомственной охраны получил информацию о совершении правонарушения. С целью проверки был осуществлен выезд на место, где была обнаружена автомашина с госномерами соседнего региона. При опросе граждан информация о нарушении не подтвердилась, после чего экипаж вернулся на маршрут патрулирования, — сообщили в ведомстве.

Как сообщало агентство Татар-информ, правоохранители посчитали количество людей в автобусе, узнали причину приезда и цель маршрута. После чего силовики сели в черный автомобиль и поехали следом за автобусом.

— Мы ВИП-гости, поэтому за нами едут. Нас в Башкортостане почему-то не хотят принимать, — высказались артисты.

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Фото: скриншот видео