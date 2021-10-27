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В Башкирии из крупного торгового центра эвакуировали посетителей

В Башкирии из крупного торгового центра эвакуировали посетителей

16:11, 27 окт 2021

Сегодня, 27 октября, очевидцы сообщили о срочной эвакуации из ТЦ «Мега». По словам уфимки, находящейся в настоящий момент на месте происшествия, объявление об эвакуации былосделано по громкоговорителю.

Очевидица отметила, что выйти на улицу помогают сотрудники экстренных служб. Выводят на улицу, с ее слов, покупателей со всех этажей. Кроме того, всем посетителям дали инструкции отойти от здания на 35 м. Точные причины случившегося пока что неизвестны. 

Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлях вооруженные силовики задержали автобус с музыкантами и танцорами из Татарстана. А потом начали следить за артистами.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа проис
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