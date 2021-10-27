Житель Башкирии обнаружил на своем заборе гранату

20:42, 27 окт 2021

Весьма неожиданный сюрприз обнаружил житель Октябрьского в своем заборе. Там лежал подозрительный предмет, очень похожий по внешнему виду на гранату. Перепуганный мужчина вызвал полицию, саперы тщательно исследовали находку – но оказалось, что это обычный муляж.







- Конечно, сейчас проводится проверка по этому случаю. Выясняется, кто мог подкинуть этот макет и с какой целью. Рядом школа, может, школьники решили пошутить, - рассказал источник.



Как рассказали местные жители, такие находки в городе – не редкость.

- У меня тоже такое было. В подъезде на подоконнике смотрю - пистолет лежит. Испугалась, давай звонить в полицию, а оказался муляж, игрушка, - описывает свою историю Анастасия В.

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