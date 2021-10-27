В Башкирии пропали две студентки Нефтекамского колледжа

20:59, 27 окт 2021

Пресс-служба МВД по Башкирии опубликовала сообщение с просьбой посодействовать в поисках двух пропавших студенток Нефтекамского многопрофильного колледжа. 17-летняя Сабрина Ганиуллина и 19-летняя Нина Степанова пропали 26 октября.







В ведомстве уточнили, что в день исчезновения девушки так и не явились на занятия. Всех, кто что-то знает об их местонахождении, просят сообщить в полицию. Правоохранители гарантируют анонимность.



Позвонить можно по телефонам: 102, 2-29-02.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе начались поиски 40-летней Лилии Бикметовой. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram