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В Башкирии пропали две студентки Нефтекамского колледжа

В Башкирии пропали две студентки Нефтекамского колледжа

20:59, 27 окт 2021

Пресс-служба МВД по Башкирии опубликовала сообщение с просьбой посодействовать в поисках двух пропавших студенток Нефтекамского многопрофильного колледжа.  17-летняя Сабрина Ганиуллина и 19-летняя Нина Степанова пропали 26 октября.

В ведомстве уточнили, что в день исчезновения девушки так и не явились на занятия. Всех, кто что-то знает об их местонахождении, просят сообщить в полицию. Правоохранители гарантируют анонимность.

 Позвонить можно по телефонам: 102, 2-29-02. 

Ранее сообщалось о том, что в Уфе начались поиски 40-летней Лилии Бикметовой. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Нефтекамск происшествия поиск
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