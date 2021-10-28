В Башкирии водитель грузовика "MAN" насмерть сбил человека

10:49, 28 окт 2021

В восьмом часу вечера в Илишевском районе на 1177 км автодороги Москва-Уфа 63-летний житель Республики Татарстан за рулём грузовика "MAN", двигаясь со стороны Москвы в направлении Уфы, допустил наезд на 66-летнего местного жителя.







В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи. Со слов водителя, мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте без светоотражающих элементов на одежде.



Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что около полуночи в Гафурийском районе на 39 км автодороги Стерлитамак-Красноусольский 21-летний житель Аургазинского района за рулём ВАЗ-2114 на опасном повороте съехал в кювет и опрокинулся.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ