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В Башкирии водитель грузовика "MAN" насмерть сбил человека

В Башкирии водитель грузовика "MAN" насмерть сбил человека

10:49, 28 окт 2021

В восьмом часу вечера в Илишевском районе на 1177 км автодороги Москва-Уфа 63-летний житель Республики Татарстан за рулём грузовика "MAN", двигаясь со стороны Москвы в направлении Уфы, допустил наезд на 66-летнего местного жителя.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи. Со слов водителя, мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте без светоотражающих элементов на одежде.

Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что около полуночи в Гафурийском районе на 39 км автодороги Стерлитамак-Красноусольский 21-летний житель Аургазинского района за рулём ВАЗ-2114 на опасном повороте съехал в кювет и опрокинулся.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Илишевский район происшествия ДТП
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