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В Башкирии в кювет опрокинулись водитель и 2 пассажира

В Башкирии в кювет опрокинулись водитель и 2 пассажира

10:58, 28 окт 2021

После полуночи в Хайбуллинском районе на 10 км автодороги Акъяр-Новочеркасское 38-летний местный житель, управляя "Ладой Гранта", предположительно, не справился с рулевым управлением допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель, а также его пассажиры, 22-летняя девушка и 23-летний мужчина, с различными травмами госпитализированы. Известно, что водитель  лишён права управления транспортным средством.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель грузовика "MAN" насмерть сбил человека.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: скриншот видео
Теги: Хайбуллинский район происшествия аварии ДТП
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