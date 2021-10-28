В Башкирии в кювет опрокинулись водитель и 2 пассажира
10:58, 28 окт 2021
После полуночи в Хайбуллинском районе на 10 км автодороги Акъяр-Новочеркасское 38-летний местный житель, управляя "Ладой Гранта", предположительно, не справился с рулевым управлением допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель, а также его пассажиры, 22-летняя девушка и 23-летний мужчина, с различными травмами госпитализированы. Известно, что водитель лишён права управления транспортным средством.
Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель грузовика "MAN" насмерть сбил человека.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: скриншот видео
Читайте также