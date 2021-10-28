В Башкирии в кювет опрокинулись водитель и 2 пассажира

10:58, 28 окт 2021

После полуночи в Хайбуллинском районе на 10 км автодороги Акъяр-Новочеркасское 38-летний местный житель, управляя "Ладой Гранта", предположительно, не справился с рулевым управлением допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.







В результате ДТП водитель, а также его пассажиры, 22-летняя девушка и 23-летний мужчина, с различными травмами госпитализированы. Известно, что водитель лишён права управления транспортным средством.



Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель грузовика "MAN" насмерть сбил человека.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: скриншот видео