В Башкирии мужчина уснул в квартире с тлеющей сигаретой

14:29, 28 окт 2021

В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали о произошедшем сегодня, 28 октября, пожаре. Огонь вспыхнул в квартире в селе Сухоречка Бижбулякского района. На место незамедлительно выехали спасатели.







По прибытии сотрудники МЧС установили, что горит одна из комнат. Там же находился мужчина 1959 года рождения. По предварительной информации, он уснул с непотушенной сигаретой, что стало причиной пожара. Загорелся диван, из-за чего пострадавший получил ожоги. Также он отравился продуктами горения. 62-летнего курильщика госпитализировали в Бижбулякскую ЦРБ. Помимо прочего, огонь повредил имущество на площади 2 квадратных метра. В данный момент уточняются обстоятельства происшествия. На месте работает дознаватель МЧС.





— Согласно статистике, одной из трех самых частых причин возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении! Это важно знать: максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420 градусов Цельсия, время ее тления — 4-8 минут. Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг тления способен привести к пожару, — напомнили спасатели.

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Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан