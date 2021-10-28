В Башкирии пожилая женщина упала с четвертого этажа

18:12, 28 окт 2021

В столице Башкирии 80-летняя женщина упала на крышу магазина с четвертого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.







Инцидент произошел на проспекте Октября, 81/2. Сегодня, 28 октября, около 17:00 в информационно-диспетчерский центр поступило сообщение о падении человека на крышу магазина, расположенного на первом этаже дома. На место немедленно выехали спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники полиции.



По предварительным данным, пожилая женщина упала с четвертого этажа. Прибывшие спасатели транспортировали пострадавшую вниз и передали медицинским работникам. В настоящий момент пенсионерка госпитализирована.

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Фото: пресс-служба УГЗ Уфы