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В небе над Башкирией спецборт из Москвы два дня совершал странные маневры

В небе над Башкирией спецборт из Москвы два дня совершал странные маневры

18:35, 28 окт 2021

В небе над уфимским аэропортом два дня подряд кружил самолет ИЛ-96 специального летного отряда «Россия».

Необычный борт летал рядом с Уфой сразу два дня – 26 и 27 октября. По данным сервиса по отслеживанию авиарейсов FlightRadar24, тяжелая машина дважды вылетела из аэропорта Внуково около полудня. Затем спецборт прилетал на территорию Башкирии и начинал кружить в небе над столичным аэропортом имени Мустая Карима. Самолет делал на аэропортом от 6 до 8 кругов, а затем возвращался в Москву.

Остается неизвестным, из-за чего самолет специального летного отряда совершал подобные маневры в небе над Башкирии. В обычные дни такие машины перевозят первых лиц России. Возможно, что пилоты устраивали учебно-тренировочные полеты или «обкатывали» машину после ремонта.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: инстаграм
Теги: Уфа
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