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В Башкирии в сгоревшем доме спасатели обнаружили останки мужчины

В Башкирии в сгоревшем доме спасатели обнаружили останки мужчины

09:14, 29 окт 2021

В Башкирии во время пожара в жилом доме, погиб мужчина, еще один пострадавший в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по республике. 

Возгорание произошло сегодня ночью, 29 октября, в 01:02 в деревне Сологубовка Благовещенского района. Огонь охватил двухквартирный дом на улице Родниковой, 31. На место немедленно были направлены силы и средства МЧС России и добровольной пожарной команды. 

По прибытию установлено, что по всей площади горит общая кровля дома и квартира №1. В 02:00 спасатели обнаружили у соседей 43-летнего пострадавшего мужчину. У него диагностированы термические ожоги 1,2,3 степени головы, кистей, стоп, ингаляционная травма и резаная рана пальца правой кисти. Его доставили в ожоговое отделение ГКБ №18. 

Локализовать пожар удалось в 02:20, полностью ликвидировать огонь – в 02:43. В 05:35 при разборке конструкций дома спасатели обнаружили обгоревшие фрагменты тела мужчины. Предположительно погиб 72-летний хозяин дома.

Сообщается, что к тушению было привлечено 20 человек и 8 единиц техники. В настоящее время причины трагедии устанавливаются, на месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа. Разбор пепелища продолжается. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба МЧС России по РБ
Теги: Благовещенский район происшествия пожар
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