В Башкирии, при погрузке товара, насмерть придавило контейнером рабочего

10:41, 29 окт 2021

В Краснокамском районе произошел несчастный случай на предприятии по ремонту нефтепромыслового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции РБ.







Трагедия произошла 28 октября. По предварительным данным, при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ оператора придавило контейнером. Полученные при этом травмы оказались для 48-летнего работника смертельными.



Гострудинспекция начала расследование данного несчастного случая.

«В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Белорецке произошел несчастный случай. 60-летний сторож во время обхода площадки на улице Блюхера упал в котлован, глубина которого — 5 метров. Самостоятельно выбраться мужчина не смог.





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