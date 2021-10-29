В Башкирии иномарка вылетела с дороги, пострадали водитель и пассажирка

10:25, 29 окт 2021

Вчера, 28 октября, ближе к полудню в Туймазинском районе произошла авария, где пострадали два человека. Об сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.







По данным ведомства, на 68 км Белебей – Туймазы — Бакалы 48-летний житель города Октябрьский за рулем «Skoda Octavia» не справился с рулевым управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся.



В результате ДТП водитель и его 51-летняя пассажирка, жительница Шаранского района, госпитализированы. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе на 10 км автодороги Акъяр-Новочеркасское 38-летний местный житель, управляя "Ладой Гранта", предположительно, не справился с рулевым управлением допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

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Фото: скриншот видео