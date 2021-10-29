В Башкирии задержали педофила, надругавшегося в машине над 8-летней девочкой

11:56, 29 окт 2021

В Буздякском районе задержали 57-летнего педофила, который надругался над 8-летним ребенком в машине. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.







По версии следствия, 14 октября мужчина предложил подвезти двух детей 8-ми лет со школы домой. После того, как он отвез мальчика, в своей машине злоумышленник надругался над девочкой.

«После получения сообщения следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска незамедлительно организован комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, допрошены возможные очевидцы и сами потерпевшие, составлен субъективный потрет подозреваемого, а также выявлены индивидуальные особенности его автомобиля, изучены камеры видеонаблюдения, установлен маршрут передвижения подозреваемого, в результате его личность удалось установить и вскоре он был задержан», — добавили в ведомстве.

Подозреваемый сознался в содеянном.



В пресс-службе МВД по РБ прокомментировали, что автомашину, на который мог передвигаться подозреваемый, в ходе отработки версий установили сотрудники полиции. Автомобиль «Lada Largus», совпадающий по приметам, был найден в Белебеевском районе республики.

«Сотрудники полиции передали подозреваемого следователям СКР. Оперативники уголовного розыска осуществляют оперативное сопровождение расследования уголовного дела», — добавили в МВД.

Читайте также: В Башкирии мужчина выпал из окна на металлическое ограждение

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Сейчас с задержанным проводятся первоначальные следственные действия решается вопрос о его аресте.