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В Башкирии задержали педофила, надругавшегося в машине над 8-летней девочкой

В Башкирии задержали педофила, надругавшегося в машине над 8-летней девочкой

11:56, 29 окт 2021

В Буздякском районе задержали 57-летнего педофила, который надругался над 8-летним ребенком в машине. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

По версии следствия, 14 октября мужчина предложил подвезти двух детей 8-ми лет со школы домой. После того, как он отвез мальчика, в своей машине злоумышленник надругался над девочкой.

«После получения сообщения следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска незамедлительно организован комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, допрошены возможные очевидцы и сами потерпевшие, составлен субъективный потрет подозреваемого, а также выявлены индивидуальные особенности его автомобиля, изучены камеры видеонаблюдения, установлен маршрут передвижения подозреваемого, в результате его личность удалось установить и вскоре он был задержан», — добавили в ведомстве.

Подозреваемый сознался в содеянном.

В пресс-службе МВД по РБ прокомментировали, что автомашину, на который мог передвигаться подозреваемый, в ходе отработки версий установили сотрудники полиции. Автомобиль «Lada Largus», совпадающий по приметам, был найден в Белебеевском районе республики.

«Сотрудники полиции передали подозреваемого следователям СКР. Оперативники уголовного розыска осуществляют оперативное сопровождение расследования уголовного дела», — добавили в МВД.
Сейчас с задержанным проводятся первоначальные следственные действия решается вопрос о его аресте.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Буздякский район происшествия криминал
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