В столице Башкирии под новым 25-этажным домом образовался глубокий провал (видео)
18:20, 29 окт 2021
Управление по гражданской защите в Уфе передает, что в столице провалился грунт на улице Энтузиастов. ЧП произошло сегодня, 29 октября, около 16:00.
По данным спасателей, грунт провалился в районе подъездов № 5 и 6 жилого дома № 15 по улице Энтузиастов. Глубина провала составляет 70 см, уточнили в ведомстве, ширина – 1,5 м.
В настоящий момент устраняются последствия провала, причины инцидента выясняются.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Mash Batash
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