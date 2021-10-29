В столице Башкирии под новым 25-этажным домом образовался глубокий провал (видео)

18:20, 29 окт 2021

Управление по гражданской защите в Уфе передает, что в столице провалился грунт на улице Энтузиастов. ЧП произошло сегодня, 29 октября, около 16:00.



По данным спасателей, грунт провалился в районе подъездов № 5 и 6 жилого дома № 15 по улице Энтузиастов. Глубина провала составляет 70 см, уточнили в ведомстве, ширина – 1,5 м.



В настоящий момент устраняются последствия провала, причины инцидента выясняются.

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Фото: Mash Batash