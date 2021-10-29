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В Башкирии обнаружили тело жительницы Стерлитамака Натальи Макеевой

В Башкирии обнаружили тело жительницы Стерлитамака Натальи Макеевой

21:58, 29 окт 2021

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили сегодня, 29 октября, что в республике нашли тело пропавшей 55-летней Натальи Макеевой (Поярковой). Жительницу Стерлитамака искали месяц.

Наталья Макеева вышла из дома 29 сентября, с тех пор о ней ничего не было известно. К поискам женщины подключили правоохранителей, волонтеров и неравнодушных жителей республики.

К сожалению, поиски были безуспешными, и сегодня была опубликована трагическая новость о ее гибели. Обстоятельства смерти неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе начались поиски 28-летнего Ильгиза Хасанова. Молодой человек ушел из дома 28 октября. Обратно он и не вернулся и не выходит на связь. Сообщается, что пропавший нуждается в медицинской помощи. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Стерлитамакский район происшествия происшествия в Стерлитамаке поиск
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