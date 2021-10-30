Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии водитель грузового автомобиля погиб в аварии

В Башкирии водитель грузового автомобиля погиб в аварии

15:52, 30 окт 2021

В Башкирии водитель грузового автомобиля погиб при столкновении с легковушкой. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

ДТП произошло в Белорецком районе. Около села Серменево столкнулись грузовой автомобиль Mercedes-Benz и легковой Ford Kuga.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, медики и сотрудники полиции. В результате аварии водитель грузовика скончался. Также пострадали еще 4 человека из легкового автомобиля, чтобы помочь им спасатели деблокировали двери. Граждан передали бригаде скорой помощи. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции. 

Читайте также:

В Башкирии иномарка вылетела с дороги, пострадали водитель и пассажирка
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС
Теги: Белорецкий район происшествия аварии ДТП
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: