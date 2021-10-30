В Башкирии водитель грузового автомобиля погиб в аварии

15:52, 30 окт 2021

В Башкирии водитель грузового автомобиля погиб при столкновении с легковушкой. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.







ДТП произошло в Белорецком районе. Около села Серменево столкнулись грузовой автомобиль Mercedes-Benz и легковой Ford Kuga.



На место происшествия незамедлительно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, медики и сотрудники полиции. В результате аварии водитель грузовика скончался. Также пострадали еще 4 человека из легкового автомобиля, чтобы помочь им спасатели деблокировали двери. Граждан передали бригаде скорой помощи. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС