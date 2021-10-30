Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» скончался после падения с 25-го этажа

17:36, 30 окт 2021

В ночь с 29 на 30 октября молодой хоккейный защитник Иван Биткин умер после падения с 25 этажа высотного дома на Хорошевском шоссе в Москве.







Об этом сообщил портал Championat.com со ссылкой на телеграм-канал 112.



Известно, что тело 24-летнего спортсмена было найдено на козырьке технического этажа высотки. Выяснение причин происшедшего несчастья занимаются следователи.



Ранее Иван Биткин выступал на столичную хоккейную команду «Звезда», играл на китайский «Ценг Тоу» и нефтекамский «Торос». В 2013 году он был задрафтован уфимским ХК «Салават Юлаев» на ярмарке талантов КХЛ под общим 159-м номером.

В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2019/2020 Иван Буткин выступал в 12 матчах, сделал тогда две результативные передачи при показателе полезности «-2».

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Фото: championat.com