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В Башкирии в аварии пострадали 3 человека, двое погибли

В Башкирии в аварии пострадали 3 человека, двое погибли

10:27, 31 окт 2021

В МЧС по Башкирии сообщили о смертельной аварии в Белорецком районе, в которой погибли два человека. По данным спасателей, сообщение о ДТП поступило сегодня, 31 октября, в 7:34. 

В ведомстве проинформировали, что на 102 км дороги Белорецк-Уфа рядом с поселком Ассы вылетел в кювет легковой автомобиль ВАЗ 2109. В результате аварии пострадали 3 человека, погибли – двое.

Травмированных госпитализировали в районную больницу. Пострадавших деблокировали из автомобиля. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель грузового автомобиля погиб при столкновении с легковушкой. ДТП произошло в Белорецком районе. Около села Серменево столкнулись грузовой автомобиль Mercedes-Benz и легковой Ford Kuga.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии ДТП
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