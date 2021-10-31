В Башкирии в аварии пострадали 3 человека, двое погибли

10:27, 31 окт 2021

В МЧС по Башкирии сообщили о смертельной аварии в Белорецком районе, в которой погибли два человека. По данным спасателей, сообщение о ДТП поступило сегодня, 31 октября, в 7:34.







В ведомстве проинформировали, что на 102 км дороги Белорецк-Уфа рядом с поселком Ассы вылетел в кювет легковой автомобиль ВАЗ 2109. В результате аварии пострадали 3 человека, погибли – двое.



Травмированных госпитализировали в районную больницу. Пострадавших деблокировали из автомобиля.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель грузового автомобиля погиб при столкновении с легковушкой. ДТП произошло в Белорецком районе. Около села Серменево столкнулись грузовой автомобиль Mercedes-Benz и легковой Ford Kuga.





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Фото: МЧС по РБ