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В Башкирии в реке обнаружили полуразложившийся труп

В Башкирии в реке обнаружили полуразложившийся труп

21:19, 31 окт 2021

На днях на реке Ольховка, что в башкирском Стерлитамаке, был обнаружен проплывающий по водоему полуразложившийся труп. Как следует из оперативной сводки, предоставленной изданию «Стерлитамакский рабочий», найденный человек мертв около месяца.

На теле, по сообщению силового ведомства, была темная куртка. Половую принадлежность трупа из-за разложений определить сотрудникам сразу не удалось. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Выяснением личности погибшего и причиной смерти занимаются стерлитамакские специалисты регионального Следственного комитета.

Напомним, 24 июня произошел похожий случай. В старице реки Белой в Уфе был обнаружен труп неизвестного мужчины. Его тело находилось на территории необорудованного пляжа, в четырех метрах от берега. Из воды погибшего достали сотрудники аварийной службы.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Стерлитамакский район происшествия происшествия в Стерлитамаке
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