В Башкирии в опрокинувшемся в кювет автомобиле погибли 3 человека
09:48, 01 ноя 2021
В Абзелиловском районе ночью произошла авария. Погибли три человека, еще один борется за жизнь в больнице.
Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии. Известно, что 28-летний водитель за рулем Lada Largus ехал со стороны Баймакского района в сторону села Аскарово, но на прямом участке дороги слетел в правый кювет.
По данным ведомства, водитель и еще два пассажира от полученных травм скончались на месте ДТП. Другой пассажир был доставлен в Аскаровскую центральную районную больницу.
— Мужчины жили в селе Куянтаево и возвращались с рыбалки. На месте происшествия работали сотрудники полиции и другие экстренные службы. Обстоятельства произошедшего и личности погибших уточняются, — дополнили в ГИБДД.
Буквально вчера в ДТП с «девяткой» в Белорецком районе погибли два человека. Еще трое пострадали. В этот же день смертельная авария произошла и в Салавате. На улице Заки Валиди неизвестная машина сбила 60-летнего пешехода. Водитель не помог мужчине и просто уехал с места аварии. Пострадавший скончался от полученных травм.