В Башкирии в опрокинувшемся в кювет автомобиле погибли 3 человека

09:48, 01 ноя 2021

В Абзелиловском районе ночью произошла авария. Погибли три человека, еще один борется за жизнь в больнице.







Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии. Известно, что 28-летний водитель за рулем Lada Largus ехал со стороны Баймакского района в сторону села Аскарово, но на прямом участке дороги слетел в правый кювет.



По данным ведомства, водитель и еще два пассажира от полученных травм скончались на месте ДТП. Другой пассажир был доставлен в Аскаровскую центральную районную больницу.





— Мужчины жили в селе Куянтаево и возвращались с рыбалки. На месте происшествия работали сотрудники полиции и другие экстренные службы. Обстоятельства произошедшего и личности погибших уточняются, — дополнили в ГИБДД.

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Фото: ГИБДД по РБ