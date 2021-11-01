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В Башкирии из-за пожара в 5-этажном доме эвакуировали 14 человек

В Башкирии из-за пожара в 5-этажном доме эвакуировали 14 человек

10:33, 01 ноя 2021

В Нефтекамске из-за пожара в пятиэтажном жилом доме эвакуировали 14 человек. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчеру 31 октября в 17:18 часов. По предварительным данным, загорелась одна из квартир в пятиэтажном доме по улице Победы. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дверь в помещение, где происходило сильное задымление, была заблокирована. Снаружи из окон также был виден дым. Спасателям пришлось  вскрыть дверь с помощью ручного инструмента. Из опасной зоны им удалось вывести 64-летнего мужчину. Его передали врачам скорой помощи. Также из горящего здания были эвакуированы 14 человек, в том числе пятеро детей. Открытое горение ликвидировали в 17:36.

Причины и обстоятельства пожара выясняет дознаватель МЧС.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Теги: Нефтекамск происшествия пожар
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