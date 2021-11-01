Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии погиб водитель Mitsubishi Lancer, опрокинувшись в кювет

В Башкирии погиб водитель Mitsubishi Lancer, опрокинувшись в кювет

10:38, 01 ноя 2021

Утром в Краснокамском районе на 14 км автодороги Нефтекамск - Калтасы произошло ДТП с погибшим. 35-летний местный житель на Mitsubishi Lancer, предположительно, не справился с рулевым управлением, допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также в аварии пострадала его 25-летняя пассажирка, с различными травмами она госпитализирована. Начато разбирательство», — сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Всего 31 октября 2021 года на дорогах республики зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых восемь человек погибли и 15 получили травмы.

Читайте также:

В Башкирии в опрокинувшемся в кювет автомобиле погибли 3 человека
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Краснокамский район ДТП аварии происшествия
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: