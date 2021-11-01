В Башкирии погиб водитель Mitsubishi Lancer, опрокинувшись в кювет

10:38, 01 ноя 2021

Утром в Краснокамском районе на 14 км автодороги Нефтекамск - Калтасы произошло ДТП с погибшим. 35-летний местный житель на Mitsubishi Lancer, предположительно, не справился с рулевым управлением, допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.







«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также в аварии пострадала его 25-летняя пассажирка, с различными травмами она госпитализирована. Начато разбирательство», — сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.



Всего 31 октября 2021 года на дорогах республики зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых восемь человек погибли и 15 получили травмы.

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