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В Башкирии на трассе пожилой водитель иномарки насмерть сбил мужчину

В Башкирии на трассе пожилой водитель иномарки насмерть сбил мужчину

10:56, 01 ноя 2021

В Башкирии на трассе пожилой водитель иномарки сбил 39-летнего мужчину. О трагедии сообщили в пресс-службе ГИБДД России по республике.

Авария произошла в восьмом часу вечера в Стерлитамакском районе. 64-летний житель Ишимбайского района за рулем Toyota Land Cruiser 200, двигаясь со стороны поселка Красноусольский, допустил наезд на 39-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался до приезда медиков.

Сообщается, что погибший шел по дороге без светоотражающих элементов на одежде. В настоящее время обстоятельства случившегося проверяются. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель Mitsubishi Lancer, опрокинувшись в кювет.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Стерлитамакский район происшествия ДТП ДТП в Стерлитамаке происшествия в Стерлитамаке
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