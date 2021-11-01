В Башкирии на трассе пожилой водитель иномарки насмерть сбил мужчину

10:56, 01 ноя 2021

В Башкирии на трассе пожилой водитель иномарки сбил 39-летнего мужчину. О трагедии сообщили в пресс-службе ГИБДД России по республике.







Авария произошла в восьмом часу вечера в Стерлитамакском районе. 64-летний житель Ишимбайского района за рулем Toyota Land Cruiser 200, двигаясь со стороны поселка Красноусольский, допустил наезд на 39-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался до приезда медиков.



Сообщается, что погибший шел по дороге без светоотражающих элементов на одежде. В настоящее время обстоятельства случившегося проверяются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель Mitsubishi Lancer, опрокинувшись в кювет.

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