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В Башкирии девятиклассники избили ровесника за отказ отдать телефон

В Башкирии девятиклассники избили ровесника за отказ отдать телефон

11:15, 01 ноя 2021

Мама была дома, когда пришел ее сын Миша (имя изменено). Он рассказал матери, что во время прогулки к нему пристали два парня (на фото). Требовали мобильный телефон. Миша отказал, попытался убежать. Но его догнали и избили возле магазина. Подростков спугнули прохожие.

Женщина отвезла сына в больницу, у него диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Камера видеонаблюдения у магазина оказалась сломанной.

Несколько месяцев искали негодяев и нашли, один из них состоит на учете. Завели уголовное дело за лёгкое причинение вреда здоровью.

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Источник: Mash Batash
Фото: Mash Batash
Теги: происшествия
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