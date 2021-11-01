В Башкирии девятиклассники избили ровесника за отказ отдать телефон

11:15, 01 ноя 2021

Мама была дома, когда пришел ее сын Миша (имя изменено). Он рассказал матери, что во время прогулки к нему пристали два парня (на фото). Требовали мобильный телефон. Миша отказал, попытался убежать. Но его догнали и избили возле магазина. Подростков спугнули прохожие.



Женщина отвезла сына в больницу, у него диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Камера видеонаблюдения у магазина оказалась сломанной.



Несколько месяцев искали негодяев и нашли, один из них состоит на учете. Завели уголовное дело за лёгкое причинение вреда здоровью.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Mash Batash

Фото: Mash Batash