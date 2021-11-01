Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Башкирии выращивал коноплю прямо в подвале многоэтажного дома

Житель Башкирии выращивал коноплю прямо в подвале многоэтажного дома

15:51, 01 ноя 2021

В столице Башкирии полицейские задержали 50-летнего мужчину, который устроил теплицу для выращивания конопли в подвале многоэтажного дома на Первомайской улице.

Свою подпольную «плантацию» он оснастил специальным освещением и вентиляцией для лучшего урожая. Жильцы дома несколько месяцев не догадывались о выращивании конопли прямо в их многоэтажке.

По данным пресс-службы МВД Башкортостана, полицейские устроили облаву, обнаружив в подвале 16 растений разной степени зрелости. Дома у мужчины они нашли свертки с марихуаной массой 50 граммов. Уфимец признался, что планировал продавать наркотик. При этом горожанин уже имеет две судимости за сбыт наркотиков и порчу чужого имущества.

Сейчас доморощенный «ботаник» находится под стражей и готовится понести наказание за покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств.

Читайте также:

В Башкирии задержали вора-сладкоежку (видео)
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба УМВД по РБ
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: