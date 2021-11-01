Житель Башкирии выращивал коноплю прямо в подвале многоэтажного дома

15:51, 01 ноя 2021

В столице Башкирии полицейские задержали 50-летнего мужчину, который устроил теплицу для выращивания конопли в подвале многоэтажного дома на Первомайской улице.







Свою подпольную «плантацию» он оснастил специальным освещением и вентиляцией для лучшего урожая. Жильцы дома несколько месяцев не догадывались о выращивании конопли прямо в их многоэтажке.



По данным пресс-службы МВД Башкортостана, полицейские устроили облаву, обнаружив в подвале 16 растений разной степени зрелости. Дома у мужчины они нашли свертки с марихуаной массой 50 граммов. Уфимец признался, что планировал продавать наркотик. При этом горожанин уже имеет две судимости за сбыт наркотиков и порчу чужого имущества.

Сейчас доморощенный «ботаник» находится под стражей и готовится понести наказание за покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств.

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Фото: пресс-служба УМВД по РБ