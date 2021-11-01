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Житель Башкирии во время разборок выстрелили в лицо односельчанину

Житель Башкирии во время разборок выстрелили в лицо односельчанину

16:27, 01 ноя 2021

В Башкирии мужчина выстрелил из охотничьего ружья в односельчанина. Все произошло из-за потасовки, сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу МВД Башкирии.

30 октября в селе Караидель на улице Мира около восьми часов вечера между мужчинами произошел конфликт из-за личной неприязни. По предварительным данным, к хозяину дома пришли несколько человек, чтобы разобраться. Мужчина вышел во двор и прихватил с собой охотничье ружье 12 калибра. В какой-то момент конфликт зашел слишком далеко, и хозяин дома выстрелил. Однако во дворе он ранил человека, который в ссоре вовсе не участвовал, а стоял в стороне. Так пострадал 28-летний местный житель.

Его доставили в больницу с огнестрельным ранением лица. Далее расследованием займется Следком Башкирии, на стрелявшего могут завести уголовное дело.

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Источник: proural.info
Теги: Караидельский район происшествия
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