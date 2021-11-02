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В Башкирии госпитализировали водителя после наезда на лошадь

В Башкирии госпитализировали водителя после наезда на лошадь

09:47, 02 ноя 2021

После полуночи в Фёдоровском районе на 38 км автодороги Мелеуз-Федоровка 19-летний местный житель, управляя "Ладой Гранта", допустил наезд на лошадь, после чего съехал в кювет.

В результате ДТП животное погибло, водитель "Лады" госпитализирован. 

Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на трассе пожилой водитель иномарки сбил 39-летнего мужчину. О трагедии сообщили в пресс-службе ГИБДД России по республике. От полученных травм пешеход скончался до приезда медиков.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Федоровский район аварии ДТП происшествия
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