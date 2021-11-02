В Башкирии госпитализировали водителя после наезда на лошадь
09:47, 02 ноя 2021
После полуночи в Фёдоровском районе на 38 км автодороги Мелеуз-Федоровка 19-летний местный житель, управляя "Ладой Гранта", допустил наезд на лошадь, после чего съехал в кювет.
В результате ДТП животное погибло, водитель "Лады" госпитализирован.
Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на трассе пожилой водитель иномарки сбил 39-летнего мужчину. О трагедии сообщили в пресс-службе ГИБДД России по республике. От полученных травм пешеход скончался до приезда медиков.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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