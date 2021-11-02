В Башкирии пропал 15-летний подросток из Уфы Рамазан Гильмиев

11:29, 02 ноя 2021

В Уфе начались поиски 15-летнего Рамазана Гильмиева. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».



Мальчик 2 ноября ушел из дома и перестал выходить на связь.



Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.



Был одет: черная куртка с капюшоном, черный спортивный костюм, черные кроссовки.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112.



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Фото: Лиза Алерт Башкортостан