В Башкирии пропал 15-летний подросток из Уфы Рамазан Гильмиев
11:29, 02 ноя 2021
В Уфе начались поиски 15-летнего Рамазана Гильмиева. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Мальчик 2 ноября ушел из дома и перестал выходить на связь.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
Был одет: черная куртка с капюшоном, черный спортивный костюм, черные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
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