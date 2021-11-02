Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропал 15-летний подросток из Уфы Рамазан Гильмиев

В Башкирии пропал 15-летний подросток из Уфы Рамазан Гильмиев

11:29, 02 ноя 2021

В Уфе начались поиски 15-летнего Рамазана Гильмиева. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Мальчик 2 ноября ушел из дома и перестал выходить на связь. 

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. 

Был одет: черная куртка с капюшоном, черный спортивный костюм, черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Уфа происшествия поиск
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: