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В Башкирии в деревянном доме сгорел 60-летний мужчина

В Башкирии в деревянном доме сгорел 60-летний мужчина

12:12, 02 ноя 2021

В Башкирии в пожаре погиб 60-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерский центр 2 ноября в два часа ночи. Возгорание произошло в деревянном доме, расположенном в переулке Подгорный в деревне Кудашево Учалинского района.

К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил бревенчатый дом. Открытое горения было ликвидировано в 02:33, последствия пожара устранены в 03:10. Во время разбора пепелища было обнаружено тело 60-летнего мужчины. В настоящее время причины возгорания устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России. Сообщается также, что в тушении было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба МЧС России по РБ
Теги: Учалинский район происшествия пожар
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