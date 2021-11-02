В Башкирии в деревянном доме сгорел 60-летний мужчина

12:12, 02 ноя 2021

В Башкирии в пожаре погиб 60-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.







Сообщение о пожаре поступило в диспетчерский центр 2 ноября в два часа ночи. Возгорание произошло в деревянном доме, расположенном в переулке Подгорный в деревне Кудашево Учалинского района.



К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил бревенчатый дом. Открытое горения было ликвидировано в 02:33, последствия пожара устранены в 03:10. Во время разбора пепелища было обнаружено тело 60-летнего мужчины. В настоящее время причины возгорания устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России. Сообщается также, что в тушении было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.

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Фото: пресс-служба МЧС России по РБ