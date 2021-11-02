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В Башкирии женщина ударила ножом в сердце любовницы мужа

В Башкирии женщина ударила ножом в сердце любовницы мужа

18:42, 02 ноя 2021

В Башкирии 36-летней жительнице Салавата предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РБ.

Сообщение о преступлении поступило в правоохранительные органы вечером 31 октября. В подъезде многоквартирного дома по улице Уфимской было обнаружено тело 28-летней женщины. 

Предварительно было установлено, что накануне погибшая находилась на праздновании дня рождения обвиняемой. На праздновании предполагаемая злоумышленница поссорилась со своим мужем. Именинница покинула квартиру, а вернувшись утром застала своего супруга с потерпевшей. Женщины поссорились. Пьяная подозреваемая позвала свою соперницу на кухню. Во время разговора между женщинами вновь произошел конфликт, обвиняемая взяла кухонный нож и ударила им в грудь оппонентки, попав в сердце. 

Потерпевшая успела выбежать из квартиры, но упала на лестничной площадке и вскоре скончалась. Один из гостей супругов вызвал врачей и полицию. Свою вину женщина скрывать не стала, дождалась сотрудников правопорядка и во всем созналась.  

В настоящее время женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, с места происшествия изъяты улики и назначен комплекс судебных экспертиз.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Салават криминал происшествия
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