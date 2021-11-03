В Башкирии пьяный водитель "Оки" опрокинулся в кювет

09:20, 03 ноя 2021

Вечером в Баймакском районе Башкирии на 5 км автодороги Баймак-Семёновск 41-летний житель Хайбуллинского района, управляя ВАЗ-1111, не справился с рулевым управлением, допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.







В результате ДТП водитель госпитализирован. Известно, что мужчина не имеет водительских прав, а также находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил - 0,958 мг/л.



Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Фёдоровском районе на 38 км автодороги Мелеуз-Федоровка 19-летний местный житель, управляя "Ладой Гранта", допустил наезд на лошадь, после чего съехал в кювет.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ