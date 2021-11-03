В Башкирии подозреваемый в преступлении покончил с собой после операции в больнице
11:17, 03 ноя 2021
Ночью 2 ноября подозреваемый в преступлении покончил с собой после операции в уфимской больнице №13. Как сообщил собственный источник информационному агентству «ЕАН», ранее мужчину задержала полиция. Он был заподозрен в обороте запрещенных веществ.
Подозреваемый после задержания попытался свести счеты жизнью, но его своевременно госпитализировали.
– Пациент поступил после попытки суицида в тяжелом состоянии. Его прооперировали. Был в реанимации после наркоза, однако сумел вырваться, – рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии.
Мужчина совершил вторую попытку самоубийства, однако в этот раз его спасти не удалось. Тело подозреваемого было найдено возле больницы.