Житель Башкирии едва не сгорел в собственном доме

Минувшей ночью, 3 ноября. в Федоровском районе в селе Покровка произошел пожар. К счастью, хозяина загоревшегося дома удалось спастись благодаря пожарному извещателю.
Сельчанин уснул в нетрезвом виде и с непотушенной сигаретой. Произошло возгорание, и на дым пронзительным сигналом отреагировал пожарный извещатель. Мужчина проснулся, вызвал пожарных и принялся тушить пламя самостоятельно. Благодаря устройству, он не пострадал.
Всего за пять лет в Башкирии пожарные извещатели спасли больше 650 человек, 252 из которых – дети.