Житель Башкирии едва не сгорел в собственном доме

11:59, 03 ноя 2021

Минувшей ночью, 3 ноября. в Федоровском районе в селе Покровка произошел пожар. К счастью, хозяина загоревшегося дома удалось спастись благодаря пожарному извещателю.







Сельчанин уснул в нетрезвом виде и с непотушенной сигаретой. Произошло возгорание, и на дым пронзительным сигналом отреагировал пожарный извещатель. Мужчина проснулся, вызвал пожарных и принялся тушить пламя самостоятельно. Благодаря устройству, он не пострадал.



Всего за пять лет в Башкирии пожарные извещатели спасли больше 650 человек, 252 из которых – дети.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в деревянном доме сгорел 60-летний мужчина.

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